Galler'de binlerce arı, kovanlarıyla çalındı

BBC'de yer alan habere göre, Kuzey Galler Polisi, 14 arı kovanı ve beraberindeki binlerce arının, Denbighshire'daki Dee Nehri üzerinde yer alan Llangollen yakınlarında, arıcılık bilgisine sahip biri tarafından götürüldüğünü değerlendiriyor.

Geçen pazartesi ve çarşamba günleri arasında meydana geldiği belirtilen hırsızlık olayının ardından polis, kovan sahibinin binlerce sterlin değerinde arı ve bal kaybettiğini bildirdi.

Polis Topluluğu Destek Görevlisi Iwan Owen, yaptığı açıklamada, "Toplam 14 kovan gitti. Bu yüzden uzun aks mesafesine sahip Ford Transit'e benzer bir araçla veya bir römorkla alınmış olmaları muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.

Owen, arıların akşam 20.30'dan sonra kovanlarına döneceği varsayılarak gece geç saatlerde çalınmış olmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Kuzey Galler Polisi, 14 arı kovanını çalan hırsızı arıyor.