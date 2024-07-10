Galler'in yeni teknik direktörü belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galler'in yeni teknik direktörü belli oldu

Galler Futbol Federasyonu, Robert Page'den boşalan A Milli Futbol takımının teknik direktörlük koltuğuna Premier Lig'in eski yıldızlarından Craig Bellamy'nin getirildiğini açıkladı.44 yaşındaki teknik adam, haziran ayında görevinden alınan eski takım arkadaşı Robert Page'in yerine geçecek.

Cardiff doğumlu Bellamy, futbolculuk hayatı boyunca Galler Milli Takımı'nın formasını 78 kez giydi ve 2007-2010 yılları arasında da takımın kaptanlığı vazifesini üstlendi.

Milli takım teknik direktörü olarak yaptığı ilk açıklamada oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Bellamy, "Ülkeme liderlik etme fırsatı verilmesi benim için inanılmaz bir onur ve kariyerimin en gurur verici anı" dedi.

Bellamy, geçen hafta Scott Parker'ın göreve gelmesinden önce geçici olarak baş antrenörlük yaptığı Burnley'den ayrılmıştı.

Parker, Galli oyuncuyla çalışmaya istekliydi ancak Burnley Başkanı Alan Pace, Bellamy'nin kulüpteki herkesin onayıyla ayrıldığını söyledi.

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