Galli yıldız Saracens'e geri dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galli yıldız Saracens'e geri dönüyor

Liam Williams, Japonya’dan ayrılarak kariyerine İngiltere’de devam edecek. Takımına büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

Galler'in deneyimli oyuncusu Liam Williams, Japonya’daki Kubota Spears takımından ayrılarak Saracens’e geri dönüyor. 33 yaşındaki oyuncu, eşiyle birlikte yakında doğacak ilk çocukları için eve daha yakın bir yere taşınma kararı aldı.

BAŞARILI GEÇMİŞ VE YENİ HEDEFLER

Williams, 2017-2019 yılları arasında Saracens’te oynadığı dönemde hem Premiership hem de Avrupa Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları kazanmıştı. Kulüp yönetimi, sakatlık sorunları nedeniyle oyuncunun menajeriyle iletişime geçti ve kısa bir süre içinde anlaşma sağlandı. Williams, yaptığı açıklamada, "Saracens’te geçirdiğim önceki dönem kariyerimin en özel anılarından biriydi. O dönemde kazandığımız kupalar ve kulübün kültürü benim için unutulmaz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda takımına katkı sağlamaya odaklanacağını belirten Williams, öncelikli olarak çocuğunun doğumunu bekliyor. "İlk çocuğumun doğumundan sonra takıma katılıp hedeflere ulaşmak için elimden geleni yapacağım," dedi.

GALLER VE LİONS İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞMELER

92 kez Galler milli takımı forması giyen yıldız oyuncu, 31 Ocak’ta başlayacak Altı Ulus Turnuvası’nda da milli takıma yeniden dahil olabilir. Ayrıca, 2017 ve 2021 yıllarında dört test maçında forma giydiği British and Irish Lions kadrosuna üçüncü kez seçilme şansı da bulunuyor.

Saracens taraftarları, Williams’ın tecrübesi ve kalitesiyle hem kulüp hem de uluslararası düzeyde yeni başarılara ulaşılacağına inanıyor.

skysports-liam-williams-rugby-5559277.jpg

Son Haberler
Galli yıldız Saracens'e geri dönüyor
Galli yıldız Saracens'e geri dönüyor
Mersin açıklarında kuru yük gemisi yan yattı! Acil tahliye işlemleri başlatıldı
Mersin açıklarında kuru yük gemisi yan yattı! Acil tahliye işlemleri başlatıldı
Mumbai City evinde ilk yenilgisini aldı
Mumbai City evinde ilk yenilgisini aldı
Donald Trump ayağının tozuyla Kanada, Meksika ve Çin'e yeni vergiler açıkladı
Donald Trump ayağının tozuyla Kanada, Meksika ve Çin'e yeni vergiler açıkladı
Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu