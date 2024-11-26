Galli yıldız Saracens'e geri dönüyor

Galler'in deneyimli oyuncusu Liam Williams, Japonya’daki Kubota Spears takımından ayrılarak Saracens’e geri dönüyor. 33 yaşındaki oyuncu, eşiyle birlikte yakında doğacak ilk çocukları için eve daha yakın bir yere taşınma kararı aldı.

BAŞARILI GEÇMİŞ VE YENİ HEDEFLER

Williams, 2017-2019 yılları arasında Saracens’te oynadığı dönemde hem Premiership hem de Avrupa Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları kazanmıştı. Kulüp yönetimi, sakatlık sorunları nedeniyle oyuncunun menajeriyle iletişime geçti ve kısa bir süre içinde anlaşma sağlandı. Williams, yaptığı açıklamada, "Saracens’te geçirdiğim önceki dönem kariyerimin en özel anılarından biriydi. O dönemde kazandığımız kupalar ve kulübün kültürü benim için unutulmaz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda takımına katkı sağlamaya odaklanacağını belirten Williams, öncelikli olarak çocuğunun doğumunu bekliyor. "İlk çocuğumun doğumundan sonra takıma katılıp hedeflere ulaşmak için elimden geleni yapacağım," dedi.

GALLER VE LİONS İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞMELER

92 kez Galler milli takımı forması giyen yıldız oyuncu, 31 Ocak’ta başlayacak Altı Ulus Turnuvası’nda da milli takıma yeniden dahil olabilir. Ayrıca, 2017 ve 2021 yıllarında dört test maçında forma giydiği British and Irish Lions kadrosuna üçüncü kez seçilme şansı da bulunuyor.

Saracens taraftarları, Williams’ın tecrübesi ve kalitesiyle hem kulüp hem de uluslararası düzeyde yeni başarılara ulaşılacağına inanıyor.