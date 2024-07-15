Gambiya Parlamentosu, kadın sünneti hakkında kararını verdi

Yasağın kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı bu yılın Mart ayında 53 milletvekilinden sadece beşinin aleyhte oy kullanmasıyla ikinci okumadan geçmiş ve hak grupları arasında Gambiya'nın bu uygulamaya yönelik yasağı kaldıran ilk ülke olacağına dair endişelere yol açmıştı.

Milletvekilleri Pazartesi günü, 24 Temmuz'da yapılması planlanan üçüncü ve son okuma öncesinde tasarının her bir maddesini tekrar oyladı ve çoğunluk her bir maddeye karşı oy kullandı.

Parlamento Başkanı Jatta oylamaların ardından yaptığı açıklamada, "Parlamento, tasarının üçüncü okumaya geçmesine izin vermek gibi beyhude bir çabanın içine giremez" dedikten sonra "Tasarı reddedildi ve yasama süreci sona erdi" diyerek nihai kararı açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, kadın sünnetinin sağlık açısından hiçbir faydası olmadığını ve aşırı kanama, şok, psikolojik sorunlar ve hatta ölüme yol açabileceğini söylüyor.