Fenerbahçe Gambiya'dan 6 futbolcu çağırdı. Ali Koç sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertlilerin genç yetenekler üzerinde durduğu ve Asya pazarında olduğu biliniyordu. Fenerbahçe'nin bu kez Afrika kıtasında keşiflere başladığı öğrenildi.

The Alkamba Times'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Gambiya'dan 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet etti.

Sarı-Lacivertli kulüple iletişime geçen ismin Sadibou Kamaso adlı menajerin olduğu öğrenildi. Kamaso; Alhagie Cherno Jobe, Cherno Saho, Ahmed Tijan Savage, Omar Badjie, Süleyman Jallow ve Omar Ceesay adlı futbolcuları Samandıra'ya getirecek. Ali Koç'un bu 6 futbolcudan 2'si ile profesyonel sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Oyuncuların mevkileri ve yaşları halkında henüz bilgi edinilmedi.

Fenerbahçe devre arasında ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı ve 4 milyon Euro ödeme yaptı. Kanarya, Barcelona'da şans bulamayan Emre Demir'i alıp Samsunspor'a kiraladı. Son olarak Parma'dan Jayden Oosterwolde kadroya katıldı. 21 yaşındaki sol bek için 6 milyon euro ödendi. Fenerbahçe, sezon başı kiraladığı Bruma'nın da tapusunu alıp Braga'ya kiralamıştı.