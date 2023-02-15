15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Gambiya'dan 6 futbolcu çağırdı. Ali Koç sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe Gambiya'dan 6 futbolcu çağırdı. Ali Koç sözleşme imzalayacak

Gambialı menajer Sadibou Kamaso'nun Fenerbahçe ile iletişime geçerek 6 futbolcu önerdiği ortaya çıktı. Sarı - Lacivertliler bu oyuncuları İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:33
Takip Et

Gambiya'dan 6 futbolcu Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe Gambiya'dan 6 futbolcu çağırdı. Ali Koç sözleşme imzalayacak
+
Aa
-

Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertlilerin genç yetenekler üzerinde durduğu ve Asya pazarında olduğu biliniyordu. Fenerbahçe'nin bu kez Afrika kıtasında keşiflere başladığı öğrenildi.
The Alkamba Times'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Gambiya'dan 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet etti.
Sarı-Lacivertli kulüple iletişime geçen ismin Sadibou Kamaso adlı menajerin olduğu öğrenildi. Kamaso; Alhagie Cherno Jobe, Cherno Saho, Ahmed Tijan Savage, Omar Badjie, Süleyman Jallow ve Omar Ceesay adlı futbolcuları Samandıra'ya getirecek. Ali Koç'un bu 6 futbolcudan 2'si ile profesyonel sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Oyuncuların mevkileri ve yaşları halkında henüz bilgi edinilmedi.
Fenerbahçe devre arasında ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı ve 4 milyon Euro ödeme yaptı. Kanarya, Barcelona'da şans bulamayan Emre Demir'i alıp Samsunspor'a kiraladı. Son olarak Parma'dan Jayden Oosterwolde kadroya katıldı. 21 yaşındaki sol bek için 6 milyon euro ödendi. Fenerbahçe, sezon başı kiraladığı Bruma'nın da tapusunu alıp Braga'ya kiralamıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
2
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
5
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.