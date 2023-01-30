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Game Designer ne iş yapar? Yükselen meslekler listesinde zirvede

LinkedIn Yükselen meslekler listesinde yer alan mesleklerden biri olan Game Designer'ın iş tanımı derlendi. İşte Oyun tasarımcısı olarak tanımlanan mesleği yaptığı şeyler ve bu mesleği yapmak için gerekli şartlar...

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:43
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Game Designer ne iş yapar

Game Designer ne iş yapar? Yükselen meslekler listesinde zirvede
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Oyun tasarımcılığı yükselen meslekler listesinde zirvelere tırmanırken zirvedeki mesleğin görevleri belli oldu.

Oyunun genel fikrini oluşturan ve takım arkadaşlarını yöneten Game Designer., grafik tasarımcıları, yazarları, müzik yazarlarını, yazılımcıları ve animatörleri bulur. Oyun tasarımcıları, oyunun hikayesini ve karakterlerini oluşturur ve takım arkadaşlarını bu konular konusunda yönetir. Ayrıca oyunun mekaniklerini ve genel oyun deneyimini tasarlar.

OYUN TASARIMINI YAPIP TEST EDER

Oyun tasarımcıları, oyunun ön tasarımını yapar ve oyunun geliştirilmesi sürecinde oyunun görüntüsünü, seslerini ve oyun mekaniklerini test eder ve gerekli değişiklikleri yapar. Oyun tasarımcıları, oyunun bitimine kadar oyunun geliştirilmesi sürecinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışırlar.

Oyun tasarımcıları, oyunun ön tasarımından son tasarıma kadar oyunun geliştirilmesi sürecinde sürekli olarak oyunun görünümünü, seslerini ve oyun mekaniklerini test eder ve gerekli değişiklikleri yapar. Bu, oyunun mümkün olan en iyi deneyimi sunmasını sağlar.

OYUN TASARIMCISI OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Linkedin verilerine göre işle ilgili önemli bilgiler şöyle:

En yaygın yetenekleri: Oyun Tasarımı, Oyun Geliştirme, Level Design

En yaygın sektörler: Teknoloji ve Medya, Eğlence Sağlayıcıları, Profesyonel Hizmetler

En fazla işe alım yapılan konumlar: İstanbul, Ankara | Çalışanların Eğitim Düzeyi: Lise (%4,93), Ön Lisans (%3,52), Lisans (%46,48), Yüksek Lisans veya üstü (%45,07)

Mevcut cinsiyet dağılımı: Kadın (%28); Erkek (%72) | Bu rolden önceki medyan deneyim yılı: 1,5

Bu unvana geçiş yapılan pozisyonlar: Oyun Geliştirici, 3D Modelleme Uzmanı, Grafik Tasarımcısı

Uzaktan çalışabilme imkanı: %27,5

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