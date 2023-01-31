İnternet dünyasının en çok tercih ettiği mesleklerden Game Developer ne iş yapar

Bir oyun geliştirici, oyunların tasarımından, geliştirilmesine, test edilmesine ve yayınlanmasına kadar olan süreçte görev almaktadır.

Aşağıdaki görevleri de içerebilir:

Oyun fikri ve konsept tasarımı

Grafik ve ses tasarımı

Oyun motoru ve yazılımın geliştirilmesi

Oyun mekaniklerinin ve deneyiminin test edilmesi

Oyunun yayınlanması ve sonraki güncellemelerin yapılması

Oyun geliştiricileri genellikle ekipler olarak çalışır ve her bir oyunun farklı gereksinimlerine uygun olarak farklı rollere sahip olabilirler.

OYUN GELİŞTİRİCİDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR

En yaygın yetenekleri: Unity, Oyun Geliştirme, C#

En yaygın sektörler: Teknoloji ve Medya, Profesyonel Hizmetler, Eğlence Sağlayıcıları

En fazla işe alım yapılan konumlar: İstanbul, Ankara, İzmir

Çalışanların Eğitim Düzeyi: Lise altı (%0,74), Lise (%4,41), Ön Lisans (%5,15), Lisans (%61,76), Yüksek Lisans veya üstü (%27,94)

Mevcut cinsiyet dağılımı: Kadın (%9); Erkek (%91)

Bu rolden önceki medyan deneyim yılı: 1,5

Bu unvana geçiş yapılan pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Unity Geliştirici, Full Stack Mühendis

Uzaktan çalışabilme imkanı: %22,9