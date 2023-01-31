İnternet dünyasının en çok tercih ettiği mesleklerden Game Developer ne iş yapar

Bir oyun geliştirici, oyunların tasarımından, geliştirilmesine, test edilmesine ve yayınlanmasına kadar olan süreçte görev almaktadır.
Aşağıdaki görevleri de içerebilir:
Oyun fikri ve konsept tasarımı
Grafik ve ses tasarımı
Oyun motoru ve yazılımın geliştirilmesi
Oyun mekaniklerinin ve deneyiminin test edilmesi
Oyunun yayınlanması ve sonraki güncellemelerin yapılması
Oyun geliştiricileri genellikle ekipler olarak çalışır ve her bir oyunun farklı gereksinimlerine uygun olarak farklı rollere sahip olabilirler.
OYUN GELİŞTİRİCİDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR
En yaygın yetenekleri: Unity, Oyun Geliştirme, C#
En yaygın sektörler: Teknoloji ve Medya, Profesyonel Hizmetler, Eğlence Sağlayıcıları
En fazla işe alım yapılan konumlar: İstanbul, Ankara, İzmir
Çalışanların Eğitim Düzeyi: Lise altı (%0,74), Lise (%4,41), Ön Lisans (%5,15), Lisans (%61,76), Yüksek Lisans veya üstü (%27,94)
Mevcut cinsiyet dağılımı: Kadın (%9); Erkek (%91)
Bu rolden önceki medyan deneyim yılı: 1,5
Bu unvana geçiş yapılan pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Unity Geliştirici, Full Stack Mühendis
Uzaktan çalışabilme imkanı: %22,9
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