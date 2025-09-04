Game of Thrones'in Sansa Stark'ı Sophie Turner, Lara Croft rolüyle sahnelere dönüyor

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Sophie Turner, televizyon tarihine damga vuran Game of Thrones'taki Sansa Stark rolünün ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor giriyor. Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Turner, kült video oyunu serisi Tomb Raider'ın dizi uyarlamasında Lara Croft karakterini canlandıracak.

Lara Croft, ilk kez 1996’da oyun dünyasında sahneye çıktı. Cesur ve bağımsız bir kadın kahraman olarak video oyun sektöründe devrim yaratan karakter, kısa sürede beyaz perdeye de taşındı. 2001 ve 2003 yıllarında Angelina Jolie’nin başrolde olduğu iki film gişede büyük başarı elde etti. 2018’de ise Oscar ödüllü Alicia Vikander, Croft’u yeniden sinemaya taşıdı.

PRODÜKSİYON İÇİN BÜYÜK HAZIRLIK

Yeni uyarlamanın senaryo ve kreatif sürecini, Fleabag dizisiyle tanınan Phoebe Waller-Bridge üstleniyor. Amazon tarafından ilan edildiği üzere yapımın kadrosunda Turner’ın yanı sıra Shōgun dizisinin yönetmeni Jonathan Van Tulleken de yer alıyor. Chad Hodge ise Waller-Bridge ile birlikte ortak yapımcı olarak projede görev alacak.

Dizinin çekimleri Tomb Raider serisinin geliştiricisi Crystal Dynamics’in katkısıyla 19 Ocak 2026’da başlayacak. Yayın tarihi hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

“LARA BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR”

Sophie Turner rolü üstlenmekten duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

Lara Croft öyle ikonik bir karakter ki milyonlarca insanın kalbine dokundu. Angelina Jolie ve Alicia Vikander’ın performansları büyük bir miras bırakıyor. Bu mirası devralmak benim için hem gurur verici hem de zorlayıcı. Ancak Phoebe Waller-Bridge’in liderliğinde Lara’nın yeni hikâyesini izleyicilere sunmak için sabırsızlanıyorum.

Kadın karakterlerin uzun süre geri planda bırakıldığı video oyun sektöründe Lara Croft, güçlü bir başrol figürü olarak öncü kabul ediliyor. İlk oyunun çıkışından bu yana milyarlarca dolarlık bir marka hâline gelen Tomb Raider, hem oyun hem sinema uyarlamalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip bulunuyor. Şimdi ise sıra Turner’ın canlandıracağı yeni televizyon uyarlamasında.