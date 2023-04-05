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Gamze Özçelik konteyner kentte depremzedeler için iftar verdi

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından afet bölgesine koşan ve yardım çalışmalarında görev alan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte Hatay'da iftar verdi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:46
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Gamze Özçelik Hatay'da depremzedelere iftar verdi

Gamze Özçelik konteyner kentte depremzedeler için iftar verdi
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Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile çalışmalarını yürüten Gamze Özçelik, dernek aracılığıyla hem Türkiye'de hem de dünyada yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Eski oyuncu, 6 Şubat'tan beri de deprem bölgeleri için yardımlarını yapmaya devam ediyor.

Özçelik, son olarak Hatay'daki konteyner kentte depremzedeler için iftar yemeği verdi. O anları Instagram sayfasından "Çok şükür" mesajıyla paylaşan ünlü isim, görenlerin takdirini topladı.

Takipçileri, Özçelik'e; "Sessiz, sedasız, reklamsız... Teşekkürler, Allah razı olsun", "Allah kabul etsin" ve "Şu manzara karşısında duygulanmamak ne mümkün" gibi yorumlar yazdı.
 

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