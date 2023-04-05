Gamze Özçelik konteyner kentte depremzedeler için iftar verdi

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile çalışmalarını yürüten Gamze Özçelik, dernek aracılığıyla hem Türkiye'de hem de dünyada yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Eski oyuncu, 6 Şubat'tan beri de deprem bölgeleri için yardımlarını yapmaya devam ediyor.

Özçelik, son olarak Hatay'daki konteyner kentte depremzedeler için iftar yemeği verdi. O anları Instagram sayfasından "Çok şükür" mesajıyla paylaşan ünlü isim, görenlerin takdirini topladı.

Takipçileri, Özçelik'e; "Sessiz, sedasız, reklamsız... Teşekkürler, Allah razı olsun", "Allah kabul etsin" ve "Şu manzara karşısında duygulanmamak ne mümkün" gibi yorumlar yazdı.

