Gamze Özçelik ve ekibi Hatay’da konteyner kent kuruyor

Merkez üssü Kahramanmaraş ve dokuz ilde yıkıma neden olan iki şiddetli deprem sonrası herkes dişini tırnağına taktı afet bölgesine koştu. Çok sayıda ünlü de hem arama kurtarma çalışmaları hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgede bulunuyor. Bu isimler arasında oyunculuğu bırakarak kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik de yer alıyor.

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, "Umuda Koşanlar Derneği" ile yardıma muhtaç olanlara el uzatmaya devam ediyor.

Özçelik, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından soluğu depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da aldı.

Kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile bölgede bulunan Özçelik, önceki akşam depremzedelere elleriyle çorba dağıttı.

"SEN MUAZZAM BİR İNSANSIN"

O anları sosyal medyada paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, "Sen muazzam bir insansın... Sadece PR ekibin yok, Allah her şeyi bilen ve görendir..." ifadelerini kullandı.

KONTEYNER KENT ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

Gamze Özçelik ve ekibi, deprem bölgesindeki depremzedelere yardım etmeye, yiyecek dağıtmaya devam ediyor. Ekip, bu çalışmaların dışında bir yandan da Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.

Özçelik, "Yoğunluktan bahsetme fırsatım olmadı. Satın alımlarımızın bir kısmı tamamlandı ve devamı için çalışıyoruz. Niyetimiz ailelerin ve çocukların sevgiyle barınabileceği bir ortam sunabilmek" dedi.



