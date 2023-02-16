16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gamze Özçelik ve ekibi Hatay’da konteyner kent kuruyor

Gamze Özçelik ve ekibi Hatay’da konteyner kent kuruyor

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile afet bölgesinde bulunan eski oyuncu Gamze Özçelik ve ekibi Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:26
Takip Et

Gamze Özçelik ve ekibi Hatay’da konteyner kent kurmak için kolları sıvadı

Gamze Özçelik ve ekibi Hatay’da konteyner kent kuruyor
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş ve dokuz ilde yıkıma neden olan iki şiddetli deprem sonrası herkes dişini tırnağına taktı afet bölgesine koştu. Çok sayıda ünlü de hem arama kurtarma çalışmaları hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgede bulunuyor. Bu isimler arasında oyunculuğu bırakarak kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik de yer alıyor.

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, "Umuda Koşanlar Derneği" ile yardıma muhtaç olanlara el uzatmaya devam ediyor.

Özçelik, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından soluğu depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da aldı.

 

Kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile bölgede bulunan Özçelik, önceki akşam depremzedelere elleriyle çorba dağıttı.

"SEN MUAZZAM BİR İNSANSIN"

O anları sosyal medyada paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, "Sen muazzam bir insansın... Sadece PR ekibin yok, Allah her şeyi bilen ve görendir..." ifadelerini kullandı.

KONTEYNER KENT ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

Gamze Özçelik ve ekibi, deprem bölgesindeki depremzedelere yardım etmeye, yiyecek dağıtmaya devam ediyor. Ekip, bu çalışmaların dışında bir yandan da Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.

Özçelik, "Yoğunluktan bahsetme fırsatım olmadı. Satın alımlarımızın bir kısmı tamamlandı ve devamı için çalışıyoruz. Niyetimiz ailelerin ve çocukların sevgiyle barınabileceği bir ortam sunabilmek" dedi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
3
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
4
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
5
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
6
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Barcelona'nın Bartomeu dönemiyle ilgili yeni skandalı ortaya çıktı. Savcılık devreye girdi
﻿Barcelona'nın Bartomeu dönemiyle ilgili yeni skandalı ortaya çıktı. Savcılık devreye girdi
﻿Barcelona'nın Bartomeu dönemiyle ilgili yeni skandalı ortaya çıktı. Savcılık devreye girdi
﻿Deprem bölgesindeki enfeksiyona karşı kritik öneri
﻿Deprem bölgesindeki enfeksiyona karşı kritik öneri
﻿Deprem bölgesindeki enfeksiyona karşı kritik öneri
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,90 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,90 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,90 dolar
﻿İki bina işte böyle yerle bir oldu
﻿İki bina işte böyle yerle bir oldu
﻿İki bina işte böyle yerle bir oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.