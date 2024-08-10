Gana Bayrak Takımı Olimpiyat Oyunlarından diskalifiye edildi

Yarışı 38.62 saniyede tamamlamasına rağmen Gana'nın erkekler 4x100m finaline yükselme şansı, bayrak ihlali nedeniyle diskalifiye olmasıyla gölgelendi.

Gana'nın Abdul Rasheed Saminu, Benjamin Azamati, Ibrahim Fuseini ve Joseph Paul Amoah'tan oluşan dörtlüsü yarışa iyi bir başlangıç ​​yaptı ancak ne yazık ki son ayakta belirlenen bölge dışında bayrak değişimi yaptı.

Baton değişikliği konusu son yıllarda Gana için büyük bir sorun teşkil etmiş ve daha önce de benzer bir ihlal nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda diskalifiye edilmişti.

Erkekler 4x100m 2. serisini 38.24 saniyelik derecesiyle Çin kazanırken, Fransa 38.34 saniyelik derecesiyle, Kanada ise 38.39 saniyelik derecesiyle onu takip ederek finale kalmayı garantiledi.