Gana Milli Takımı 'Avcı'yla anlaştı

Kaynak: AA
Gana Milli Takımı 'Avcı'yla anlaştı
Gana'da yeniden Otto Addo dönemi başlıyor.

2022 yılında Gana teknik direktörlüğünden ayrılan Otto Addo yeniden Gana teknik direktörlüğü görevini üstlendi.

Gana Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Otto Addo ile anlaşma sağlandı.

Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Addo mart ayında milli takım ile maçlara çıkacak ve mayısta resmen göreve başlayacak.

LAKABI AVCI

Halen Borussia Dortmund'da yetenek menajerliği yapan 48 yaşındaki Addo, 2022 yılında da Gana Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

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2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayınca görevini bırakan Addo, Dünya Kupası'nda maç kazanan ilk Ganalı teknik direktör olmuştu.

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