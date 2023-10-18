Gana'da barajın taşması nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 26 bine çıktı

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonu (NADMO) Genel Müdür Yardımcısı Seji Saji, yerel radyo JoyFM'e yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle Volta Nehri'ndeki Akosombo Barajı'nın taşmasıyla yaşanan sellerden yerinden edilenlerin sayısının 26 bine çıktığını belirtti.

Yerinden edilen kişilerin çoğunun tahliye edildiğini kaydeden Saji, bu kişilerin su, gıda ve ilaca ihtiyacı olduğunu ve bunu karşılamak için hükümetle çalıştıklarını aktardı.

Saji, devam eden kriz nedeniyle yerinden olan nüfusun her geçen gün artmaya devam ettiğini söyledi.

Gana Deniz Kuvvetleri Eğitim Komutanlığından EA Kwafo, dün yaptığı açıklamada, sel bölgesinde yapılan kurtarma çalışmalarında 8 binden fazla kişinin tahliye edildiğini belirtmişti.

Volta Nehri Kurumu'ndan 14 Ekim'de yapılan açıklamada, Gana'da yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının bölgede sellere neden olduğunu belirtilmişti.

Akosombo Barajı'nın taşması, aşağı Volta Havzası boyunca neredeyse tüm toplulukları etkiledi.