Gana’da idam cezası kaldırıldı

Gana parlamentosu, idam cezasının kaldırılmasını onayladı. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo’nun parlamentonun kararını onaylaması gerekiyor.

KAYNAK: İHA
Gana’da idam cezası kaldırıldı

Gana parlamentosu dün gerçekleştirilen oturumda idam cezasının kaldırılmasını oyladı. İdam cezasının kaldırılması yönünde karar verilmesinin ardından Gana, idam cezasını kaldıran son Afrika ülkesi oldu. Kararla birlikte idam cezası yerine ömür boyu hapis cezası uygulanacak. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo’nun parlamentonun kararını onaylaması gerekiyor. Ganalı parlamenter Francis-Xavier Sosu, atılan adımın Gana’daki insan hakları konusunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Anayasa incelemesinden kamuoyu araştırmasına kadar tüm araştırmaları yaptık. Ganalıların büyük bir kısmı idam cezasının kaldırılmasını istiyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl 176 kişi hakkında idam kararı verilen ülkede 1993 yılından bu yana idam uygulanmıyor. Gana idam cezasını kaldıran 29'uncu Afrika ülkesi, dünya genelinde de bu kararı alan 124'üncü ülke oldu. Son 2 yılda Ekvator Ginesi, Sierra Leone, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya idam cezasını kaldıran ülkeler arasında yer aldı.

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