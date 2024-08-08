Gana'da tarıma dev yatırım

Tarım, Afrika'nın ekonomik büyümesinde merkezi bir rol oynamaktadır . Nüfusların geçimi tarımla sağlanır, istihdam yaratılır ve yerel ekonomileri canlandırır. Ancak bu hayati sektör kronik yetersiz finansman, eski tarım yöntemleri ve iklimsel tehlikeler gibi pek çok engelle karşı karşıya.

Zorlukların üstesinden gelmek için birçok Afrika ülkesi uluslararası işbirliklerini araştırıyor. Bu ittifaklar tarımsal uygulamaları modernleştirmeyi, üretimi artırmayı ve gıda güvenliğini garanti altına almayı amaçlıyor. Hedef açık: Afrika tarımını sürdürülebilir kalkınma için gerçek bir kaldıraç haline getirmek.

Gana, tarımsal ilerleme arayışında önemli bir dönüm noktasına ulaştı . Ülke, İtalyan şirketi Bonifiche Ferraresi (BF) ile büyük bir anlaşma imzaladı .

90 milyon avro olarak tahmin edilen bu iddialı proje, Volta bölgesindeki Aveyime-Battor'da kök salıyor . Girişim, 5.000 hektarlık geniş bir tarım alanının geliştirilmesini öngörüyor ve bu alanın 25.000 hektara kadar çıkması bekleniyor.

Tarımın GSYİH'nın %21'ini oluşturduğu ve aktif nüfusun %40'ından fazlasını istihdam ettiği Gana için riskler oldukça büyük. Bu ortaklık, İtalyan teknik uzmanlığını Gana'nın doğal kaynaklarıyla birleştirmeyi vaat ediyor. İtalyan büyükelçisi Daniela d'Orlandi , ülkesinin teknik bilgi, teknoloji ve ekipman açısından önemli katkısının altını çizdi. Bu kaynaklar Gana'nın tarımsal potansiyelini optimize etmesine ve gıda güvenliğini sağlamlaştırmasına olanak tanıyacak.

İtalyan-Ganalı işbirliği, Avrupa ile Afrika arasındaki tarımsal ilişkilerde büyük bir gelişmeyi yansıtıyor . İtalya'nın Ocak 2024'te başlattığı Mattei planı , Afrika kıtasıyla ekonomik ve stratejik bağları güçlendirme arzusunu ortaya koyuyor. BF'nin Cezayir'de tahıl ve makarna üretimi için imzaladığı son 455 milyon dolarlık anlaşma da bu dinamiği gösteriyor.

Bu son girişimler Avrupa ile Afrika arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Kalkınma yardımlarının basit mantığının ötesine geçen, gerçek bir ortaklığa işaret ediyor. Yatırımlar Afrika için tarımı modernize etme, üretimi artırma ve ithalata bağımlılığı azaltma fırsatı sunuyor. Avrupa ve özellikle İtalya için bu, büyüyen bir kıtadaki ekonomik varlığını sağlamlaştırmak ve gıda tedarikini güvence altına almak için de önemli bir fırsat.

Gana'da yürütülen projes hem yerel pazara ürün sağlamak hem de ihracat yapmak şeklindeki ikili hedefiyle bu yeni yaklaşımı mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor. Yalnızca ülkenin gıda konusunda kendine yeterliliğini artırmayı değil, aynı zamanda ihracat yoluyla gelir elde etmeyi de vaat ediyor.

Girişim, Afrika genelindeki diğer benzer işbirliklerine model teşkil ederek kıtasal tarımın sürdürülebilir dönüşümünün önünü açabilir. Sonuçta bu ortaklıklar Afrika'nın tarım ortamını yeniden şekillendirebilir ve onu önümüzdeki on yıllar boyunca ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın güçlü bir motoru haline getirebilir.