Gandalf hastaneye kaldırıldı

Yaşanan talihsiz olay sonrasında seyircilerin salondan tahliye edilmesinin ardından gösteri iptal edildi. BBC'ye konuşan bir izleyici olayı "şok edici" olarak nitelendirdi.

Tiyatro oyununda John Falstaff karakterine can veren duayen oyuncu, olay meydana geldiğinde bir kavga sahnesinin ortasındaydı. Usta oyuncu sahneden düşerken acı içinde feryat ederken, yarımına ilk koşanlar tiyatro ekibi oldu.

Oyunun önümüzdeki aylarda Bristol, Birmingham, Norwich ve Newcastle'da da sahnelenmesi planlanıyordu ve hayranları usta oyuncuyu görecekleri için şimdiden biletleri tüketmişlerdi.

Yüzüklerin Efendisi' serisinde canlandırdığı Gandalf karakteriyle ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.