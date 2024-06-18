Gandalf hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Gandalf hastaneye kaldırıldı

Yüzüklerin Efendisi serisiyle dünya çapında üne kavuşan 85 yaşındaki usta oyuncu, 17 Haziran Pazartesi günü Londra'daki Noel Coward Tiyatrosu'nda Player Kings'te sahneye koyduğu oyun sırasında dengesini kaybederek sahneden düştü. Sir Ian McKellen apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan talihsiz olay sonrasında seyircilerin salondan tahliye edilmesinin ardından gösteri iptal edildi. BBC'ye konuşan bir izleyici olayı "şok edici" olarak nitelendirdi.

Tiyatro oyununda John Falstaff karakterine can veren duayen oyuncu, olay meydana geldiğinde bir kavga sahnesinin ortasındaydı. Usta oyuncu sahneden düşerken acı içinde feryat ederken, yarımına ilk koşanlar tiyatro ekibi oldu.

Oyunun önümüzdeki aylarda Bristol, Birmingham, Norwich ve Newcastle'da da sahnelenmesi planlanıyordu ve hayranları usta oyuncuyu görecekleri için şimdiden biletleri tüketmişlerdi.

Yüzüklerin Efendisi' serisinde canlandırdığı Gandalf karakteriyle ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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