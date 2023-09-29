Ganire Paşayeva gözyaşlarıyla toprağa verildi. Türk Dünyası seni asla unutmayacak

Türk kadının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösteren, Türk Dünyası’nın simge kadınlarından biri olan Ganire Paşayeva, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti. Paşayeva bugün toprağa verildi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki 2. Fahri Hiyabanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Paşayeva’ın naaşı, Haydar Camii’sinde kılınan cenaze namazının ardından 2. Şehitler Hiyabanı'na getirildi. Cenaze törenine Azerbaycanlı milletvekilleri, devlet yetkilileri, Türk diplomatlar, Paşayeva’nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Paşayeva'nın naaşı omuzlarda taşınan dualar eşliğinde defnedilirken sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sebebi bilinmeyen hipotonik durum tanısıyla 23 Eylül’de komaya giren Paşayeva’nın Bakü’deki Merkez Klinik Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış ve durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Paşayeva, dün Azerbaycan Türkü doktorları ve Türkiye'den gelen uzman doktorların aldığı tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

TÜRK DÜNYASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM

Paşayeva, 24 Mart 1975 tarihinde Azerbaycan’ın Tovuz rayonundaki Düz Kırıklı’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimi sonrasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü’nü ve Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü’nü bitirdi. 1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında Haydar Aliyev Vakfı’nın halkla ilişkiler bölüm başkanı oldu.

Paşayeva, 2005 yılında bağımsız aday olarak katıldığı genel seçimlerde Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Millî Meclisi’ne girdi. Millî Meclis’teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu’nun üyesi olan Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu’nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları’nın üyesiydi. Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde Azerbaycan Cumhuriyeti’ni temsil eden kurulun da üyesiydi.

Paşayeva, Türk dünyası için önemli bir isim olarak tanınıyordu. Astana Yayınları tarafından yayımlanmış “Aşk Başka” adlı bir şiir kitabı bulunuyordu. 7 Ocak 2017 tarihten Dünya Alpagut Federasyonu As Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyordu. Paşayeva, Azerbaycan Türkçesi’nin yanı sıra Rusça ve İngilizce bilmekteydi.

KARABAĞ MÜCADELESİNİN ÖNCÜ İSMİYDİ

Paşayeva, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmuştur. Ayrıca, Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerini geliştirmek için de büyük çaba sarf etmiştir.

Paşayeva, Azerbaycan'ın önde gelen siyasetçilerinden biridir. Azerbaycan'ın uluslararası arenada tanınması ve kabul edilmesi için önemli çalışmalar yapmıştır.

Paşayeva, Azerbaycan'ın Karabağ sorununun çözümü için de aktif rol oynarken, Karabağ'ın işgalden kurtarılması için uluslararası toplumu harekete geçirmek için çalışmalar yapmıştır.