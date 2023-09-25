Ganire Paşayeva'nın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme

Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva'nın yardımcısı Elbey Badirov bugün yaptığı açıklamada Paşayeva’nın rahatsızlandığı bilgisini duyurmuştu.

Bakü’de bulunan Merkez Klinik Hastanesine götürülen Paşayeva’nın gözetim altında tutulduğu bildirilirken, komaya girme nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Paşayeva'nın sağlık durumuyla ilgili fazla bilgi paylaşılmaması, vefat ettiğine dair yanıltıcı haberleri ortaya çıkardı. Konuyla ilgili Türk Yurdu Dergisi Genel Yayın Müdürü Ayşegül Büşra Paksoy önemli bir açıklamada bulundu.

Paksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ganire Paşayeva'yla ilgili paylaşımlar üzerine Bakü'den Abdullah Şaik'in torunu ile görüştüm. Hem o hem Ekber Bey'den gelen haber, Ganire Hanım'ın durumunun aynı olduğu yönünde. Tez zamanda sıhhatine kavuşması dileğiyle..."

GANİRE PAŞAYEVA VEFAT MI ETTİ?

Ganire Paşayeva'nın vefat ettiğine dair haber ve paylaşımların yayılması üzerine bir paylaşım daha yapan Ayşegül Büşra Paksoy şu ifadeleri kullandı:

"İnsan, "canım kardaşım" dediği kişiyle ilgili böyle bir haber alsa 50 defa teyit eder. Sırf inanmak istemediği için bile "bir ümit" diyerek teyit eder. Sofrasında bir kez oturdum diye ben inanmak istemedim. Siz teyit etmeden nasıl da aceleyle buralarda paylaştınız canınız kardaşınızı! Vallahi hayret ediyorum şu mecradaki bazı hâllere."

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Azerbaycan’ın Tovuz kentinde 24 Mart 1975'te dünyaya gelen Ganire Paşayeva, uzun yıllar muhabirlik ve sunuculuk yaptı.

6 Kasım 2005'te yapılan seçimlerin sonucunda bağımsız aday olarak Tovuz milletvekili olmaya hak kazanan Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi'nde 4 dönemdir milletvekilidir.

Paşayeva'nın ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığı biliniyor. Paşayeva'nın yayımlanmış bir de şiir kitabı bulunmaktadır.