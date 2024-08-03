Garanti Bankası değişikliğe gitti. BDDK onayı bekleniyor

Garanti Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu, 2 Ağustos 2024 tarihli toplantısında aldığı kararla, 2019 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Sayın Recep Baştuğ'un görevinden ayrılmasına karar verdi. Yeni Genel Müdür olarak, Kurumsal Bankacılık, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan sorumlu olan Sayın Mahmut Akten'in atanmasına karar verilmiştir. Mahmut Akten, yasal prosedürlerin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izinlerinin tamamlanmasının ardından göreve başlayacak. Ayrıca, mevcut pozisyonuna atama yapılacak kişinin ise ilerleyen bir tarihte duyurulacağı belirtilmiştir."