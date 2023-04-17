Garanti Bankası'dan hesabı olanlara duyuru. 7 gün içinde başvuru yapın

Garanti Bankası’ndan kredi çekenlere çok önemli bir duyuru geldi. Garanti Bankası’nda hesabi olanlar bireysel tüketici ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurmaları halinde verilecek krediye büyük kolaylık yapılacağını açıkladı. O kolaylık ise tüm kendi banka müşterilerine en düşük faiz oranları ile birlikte bireysel kredi vereceği…

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Garanti Bankası’na 7 gün içerisinde başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşların 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için banka müşterileri olmaları halinde Kredi başvurularını hesaplarına yatırabilecekler ve banka şubelerine giderek yine işlem yapabileceklerdir.”



Garanti Bankas’nın açıklamasında, 7 gün içerisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin uygun faizlerle kullanabilecekleri bu kredi kampanyalarından yararlanabilmeleri için internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği ifade edildi.

Garanti Bankası 7 gün içerisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli olacak şekilde 100.000 TL'ye kadar yeni bir kredi paketi hazırladı ve kişilerin kredi puanına göre uyguladığı faiz oranlarından yararlandırarak bu kredileri şubelere gitmeden hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Garanti Bankası emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin banka hesapları üzerinden yapacakları başvurularda 7 gün içinde başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemesi alabileceği hakkında bilgiler verdi. Garanti Bankası emekli maaşı hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kullanabilecek ve bankalar üzerinden bu kredileri 100.000 TL'ye kadar hesabınıza yatırabilecekler.