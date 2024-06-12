Garanti Bankası'na borcu olanlar dikkat. Borçları onlar tahsil edecek

Ziraat Bankası eski müdürlerinden Prof.Dr. Şenol Babuşçu, Garanti Bankası'nın sekiz farklı portföydeki toplam 2 Milyar 298 milyon liralık alacağını yüzde 39,1 değerine 897 Milyon liraya varlık yönetim şirketi sattığını açıkladı. Bundan sonra Garanti Bankası tarafından takibe düşen kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, kredili mevduat hesabından borçlı olanların karşısına Varlik şirketi çıkacak.

İşte Prof.Dr Şenol Babuşçu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Ödenmeyen, özellikle bireysel nitelikli kredilerin satışlarında son dönemde bankaların daha istekli olması gelecek beklentilerine ilişkin bilgi veriyor. Garanti Bankası 11 Haziran tarihi itibariyle yaptığı duyuruda 8 farklı alacak portföyünü (kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacaklarını içeren) 4 farklı Varlık Yönetim Şirketi’ne toplam alacak değerinin ortalama %39’u bedel ile sattığını açıkladı."