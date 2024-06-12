Garanti Bankası'na borcu olanlar dikkat. Borçları onlar tahsil edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Garanti Bankası'na borcu olanlar dikkat. Borçları onlar tahsil edecek

Finans Profesörü Şenol Babuşçu duyurdu. Garanti Bankası 2 Milyar 300 Milyon liralık alacağını varlık şirketine devretti. O alacakları varlık şirketi bakın kaç liraya aldı. Kredi kartı, Tüketici kredisi, çek hesabı, kredili mevduat hesabı borcu olanların karşısına artık varlık şirketi çıkacak.

Ziraat Bankası eski müdürlerinden Prof.Dr. Şenol Babuşçu, Garanti Bankası'nın sekiz farklı portföydeki toplam 2 Milyar 298 milyon liralık alacağını yüzde 39,1 değerine 897 Milyon liraya varlık yönetim şirketi sattığını açıkladı. Bundan sonra Garanti Bankası tarafından takibe düşen kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, kredili mevduat hesabından borçlı olanların karşısına Varlik şirketi çıkacak.

İşte Prof.Dr Şenol Babuşçu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Ödenmeyen, özellikle bireysel nitelikli kredilerin satışlarında son dönemde bankaların daha istekli olması gelecek beklentilerine ilişkin bilgi veriyor. Garanti Bankası 11 Haziran tarihi itibariyle yaptığı duyuruda 8 farklı alacak portföyünü (kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacaklarını içeren) 4 farklı Varlık Yönetim Şirketi’ne toplam alacak değerinin ortalama %39’u bedel ile sattığını açıkladı."

alacak444444.jpg

garanti-bankasi3333.jpg

İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
Emeklilere bayram öncesi kötü haber: Ödenmeyecek
Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister
Akaryakıtta bu gece olanlar olacak. Kimse tahmin etmiyordu
Son Haberler
Dış ticaret endeksi geriledi Ekonomi
Dış ticaret endeksi geriledi
İrfan Can Kahveci Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'nu kovdu Spor
İrfan Can Kahveci Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'nu kovdu
Hava sıcaklığı 44 dereceye çıkacak Gündem
Hava sıcaklığı 44 dereceye çıkacak
Beşiktaş KAP'a bildirdi Spor
Beşiktaş KAP'a bildirdi
Gece kulübünde çıkan yangın 2 saatte küle çevirdi. Görüntüler Beşiktaş faciası gibi Gündem
Gece kulübünde çıkan yangın 2 saatte küle çevirdi. Görüntüler Beşiktaş faciası gibi
Ne verelim Diyanet'teki abilere. Diyanet Nusret'in menüsü gibi 8 milyon liralık et sipariş etti Gündem
Ne verelim Diyanet'teki abilere. Diyanet Nusret'in menüsü gibi 8 milyon liralık et sipariş etti
İngiltere ekonomisinden zayıf büyüme verisi Dünya
İngiltere ekonomisinden zayıf büyüme verisi