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Garanti Bankası’nın 48 personelinden haber alınamıyor

Deprem bölgesinde çok sayıda banka çalışanından haber alınamazken Garanti Bankası genel Müdürü Recep Baştuğ 48 personelinden haber alınamadığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:34
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Garanti Bankası’nın deprem bölgesindeki 48 personelinden haber alınamıyor

Garanti Bankası’nın 48 personelinden haber alınamıyor
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Deprem bölgesinde çok sayıda banka çalışanından haber alınamıyor. Garanti Bankası genel Müdürü Recep Baştuğ 48 personelinden haber alınamadığını 6 personellerinin ise enkaz altında olduğunun kesinleştiğini bildirdi.

Depremin üzerinden saatler geçtikçe bölgede kayıplar da netleşiyor. Günün ilerleyen saatlerinde birçok bankacının ve ailesinin enkaz altında olduğu ortaya çıktı.

Garanti, Denizbank, YKB, TEB, QNB Finans, iş Bankası ve Akbank’ın bazı personelinin enkaz altında olduğu öğrenildi. Enkaz altında olduğu düşünülen ve haber alınamayan bankacı sayısının 200’ün üzerinde olduğu sanılıyor.

GARANTİ 48 ÇALIŞANI KAYIP

Garanti Bankası genel Müdürü Recep Baştuğ, personeline bilgilendirme amaçlı yaptığı açıklamada bölgede 1900 çalışanlarının olduğunu ve 48’inden haber alınamadığını bildirdi. Baştuğ, 6’sının göçük altında olduğunun kesinleştiğini de bildirdi.

PERSONEL AİLESİNE KONAKLAMA

Recep Baştuğ, talep eden personele barınma konusunda konaklama imkanı sunacaklarını da açıkladı.

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