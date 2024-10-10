Gareth Southgate ne yapacağını açıkladı. Manchester United’a gidecek mi?

Premier Lig’de tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, 7 maçta sadece 8 puan alabildi. Ligde 14. sırada yer alan İngiliz devinde Teknik Direktör Erik Ten Hag’ın günlerinin sayılı olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Manchester United yönetimi Ten Hag’ın geleceği için toplanırken bir karar çıkmaması dikkat çekti.

İngiliz basını teknik direktörlük için Tuchel, Zidane ve Simone Inzaghi gibi isimleri ön plana çıkarırken adaylardan birinin de İngiltere Milli Takımı’nın eski hocası Gareth Southgate’in olduğu belirtiliyor. EURO 2024’te oynattığı oyunla büyük tepki çeken İngiliz hocanın görevine finalde İspanya’ya kaybettikten sonra son verildi.

NE YAPACAĞINI AÇIKLADI

Adı Manchester United ile anılan İngiliz teknik adamdan kariyeri ile ilgili açıklama geldi. Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Southgate, 1 yıl boyunca takım çalıştırmak istemediğini söyledi. İngiliz teknik adam, ailesi ile zaman geçirmekten mutlu olduğunu belirtti.

Southgate, "İyi kararlar almak için kendime zaman tanımam gerekiyor. Gerçekten büyük bir rolden çıktığınızda bedeninize zaman tanımanız gerekiyor, zihninize zaman tanımanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bir daha milli takım çalıştırmayı düşünmediğinin altını çizen İngiliz teknik adam, futbolda farklı alanlarda da çalışabileceğine dikkat çekti. Southgate "Kendimi şanslı hissediyorum ki birçok farklı fırsat sunuluyor. Futbolun ticari tarafı gerçekten ilginç” ifadelerini kullandı.

Southgate’in açıklamasının, Jurgen Klopp’un Red Bull’daki yeni görevinin duyurulması sonrası gelmesi dikkat çekti.