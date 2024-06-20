Gareth Southgate patladı

2024 Avrupa Şampiyonası'nda 2 maçta 4 puan toplayan İngiltere'de, ortaya konan futbol umut vermiyor. İngiliz taraftarların yanı sıra medyanın da eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Gareth Southgate var.

1-1 biten Danimarka karşılaşmasının ardından takımı geri çektiği yönündeki eleştirilere yanıt veren İngiliz çalıştırıcı, kendini savundu.

Gareth Southgate şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası umduğumuz gibi olmadı. Topu yeterince iyi kullanamıyoruz ve bunu yaparsanız bu gece olduğu gibi zaman zaman acı çekersiniz. Bulmamız gereken başka bir seviye olduğunu biliyoruz. Takıma golden sonra geri çekilmeleri gerektiğini söylemedim. Bence arka üçlülerde oldukça akıcı olan takımlarla oynadık ve onlara baskı yapmak kolay değil, ama bunu son iki maçta yaptığımızdan daha iyi yapmalıyız. Trent'i oyundan çıkardım çünkü Gallagher'ın oyunda olmasını istedim. Enerjiye ihtiyacımız vardı, daha iyi pres yapmamız gerekiyordu. Conor bunu çok iyi yapıyor."