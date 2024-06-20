Gareth Southgate patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Gareth Southgate patladı

İngiltere'nin tartışılan teknik direktörü Gareth Southgate, Danimarka maçının ardından kendini savundu.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda 2 maçta 4 puan toplayan İngiltere'de, ortaya konan futbol umut vermiyor. İngiliz taraftarların yanı sıra medyanın da eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Gareth Southgate var.

1-1 biten Danimarka karşılaşmasının ardından takımı geri çektiği yönündeki eleştirilere yanıt veren İngiliz çalıştırıcı, kendini savundu.

Gareth Southgate şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası umduğumuz gibi olmadı. Topu yeterince iyi kullanamıyoruz ve bunu yaparsanız bu gece olduğu gibi zaman zaman acı çekersiniz. Bulmamız gereken başka bir seviye olduğunu biliyoruz. Takıma golden sonra geri çekilmeleri gerektiğini söylemedim. Bence arka üçlülerde oldukça akıcı olan takımlarla oynadık ve onlara baskı yapmak kolay değil, ama bunu son iki maçta yaptığımızdan daha iyi yapmalıyız. Trent'i oyundan çıkardım çünkü Gallagher'ın oyunda olmasını istedim. Enerjiye ihtiyacımız vardı, daha iyi pres yapmamız gerekiyordu. Conor bunu çok iyi yapıyor."

Son Haberler
Kızının ormanda erkekle değil de ayıyla karşılaşmasını tercih etti Video
Kızının ormanda erkekle değil de ayıyla karşılaşmasını tercih etti
Açlık Oyunları'nın yıldızı Donald Sutherland 88 yaşında öldü Kültür Sanat
Açlık Oyunları'nın yıldızı Donald Sutherland 88 yaşında öldü
Son dakika... Yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur hakkında yeni karar Gündem
Son dakika... Yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur hakkında yeni karar
Bakan Koca 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı Sağlık
Bakan Koca 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
A Milli Takım'da flaş Arda Güler gelişmesi Spor
A Milli Takım'da flaş Arda Güler gelişmesi
Ehliyetine el konulan sürücü polise hakaret etti. "Sen insan değilsin" Video
Ehliyetine el konulan sürücü polise hakaret etti. "Sen insan değilsin"
Küçük kızın gücünün tükendiği anda yetişti. Salda gölünün ortasında can pazarı Gündem
Küçük kızın gücünün tükendiği anda yetişti. Salda gölünün ortasında can pazarı