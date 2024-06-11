Garson bıçaklamasında 2 tutuklu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Garson bıçaklamasında 2 tutuklu

Samsun'da bir restoranda garson olarak çalışa Şaban A.'yı bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı.

Dün Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir olayda meydana gelen olayda, garson Şaban A. (37) isimli kişi, kimliği belirsiz bir Saldırgan'ın bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Yaralanan Şaban A., hemen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve acil bir ameliyata alındı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için hızla hareket etti. Yapılan sonuçların sonucunda K.Ş. (19) ve MAS (39) isimli şüpheliler, bıçaklı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alındı.

Soruşturma sonucunda, K.Ş.'nin 13 suç kaydının bulunduğu, MAS'nin ise 5 suç kaydına sahip olduğu ortaya çıktı

Şüphelilerin sorguları başladıktan sonra K.Ş. ve MAS Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadelerin ardından iki şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

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