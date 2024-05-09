‘Garson’ kod adlı gizli tanıktan çıktı. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması deşifre oldu

Ankara’da “Garson” kod adını taşıyan gizli bir tanığın sağladığı mikro SD kart üzerindeki bilgilerin analizi sonucunda, İzmir’de de bu yapıya ilişkin soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dijital verilerde örgüt üyesi olduklarına dair kayıtlar bulunan ve emniyetin gizli birim sorumluları ile bağlantılı olduğu, örgütsel toplantılara katıldıkları belirlenen bir başkomiser, bir komiser ve altı polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkardı. Yedi şüpheli, İzmir ve Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ele geçirildi.

Kaçak durumda olan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, şüphelilerin dijital veriler üzerinden örgütle olan bağlantılarının belirlenmesi sonucunda, idari soruşturma çerçevesinde görevlerinden alındıkları öğrenildi.