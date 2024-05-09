‘Garson’ kod adlı gizli tanıktan çıktı. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması deşifre oldu

Kaynak: AA
‘Garson’ kod adlı gizli tanıktan çıktı. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması deşifre oldu
İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bağlı emniyetin gizli birimine yönelik düzenlenen operasyonda yedi polis memuru gözaltına alındı.

Ankara’da “Garson” kod adını taşıyan gizli bir tanığın sağladığı mikro SD kart üzerindeki bilgilerin analizi sonucunda, İzmir’de de bu yapıya ilişkin soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dijital verilerde örgüt üyesi olduklarına dair kayıtlar bulunan ve emniyetin gizli birim sorumluları ile bağlantılı olduğu, örgütsel toplantılara katıldıkları belirlenen bir başkomiser, bir komiser ve altı polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkardı. Yedi şüpheli, İzmir ve Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ele geçirildi.

Kaçak durumda olan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, şüphelilerin dijital veriler üzerinden örgütle olan bağlantılarının belirlenmesi sonucunda, idari soruşturma çerçevesinde görevlerinden alındıkları öğrenildi.

Son Haberler
Dev şirketin kuryesinden skandal olay Gündem
Dev şirketin kuryesinden skandal olay
İstanbul Holding yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek Ekonomi
İstanbul Holding yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek
Evlerde en çok tercih edile 6 bank açıklandı Gündem
Evlerde en çok tercih edile 6 bank açıklandı
Kalben hakkında şok karar. Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı Magazin
Kalben hakkında şok karar. Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı
Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı Gündem
Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı
Rus atlet 650 tonluk treni çekerek dünya rekoru kırdı. Bir sonraki hedefi yok artık dedirtti Dünya
Rus atlet 650 tonluk treni çekerek dünya rekoru kırdı. Bir sonraki hedefi yok artık dedirtti
Ani bebek ölümünü engellemenin yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Ani bebek ölümünü engellemenin yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı