'Garson’dan ele geçirildi! Polis düğmeye basıldı…

Kaynak: AA
'Garson’dan ele geçirildi! Polis düğmeye basıldı…

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı gerçekleştirilen operasyonda, aktif görevde olan 6 polis memuru ve 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, gizli tanık "Garson" tarafından sağlanan dijital verilerde isimleri geçen, örgüt toplantılarına katıldıkları iddia edilen ve emniyetin mahrem imamlarıyla irtibatları olduğu belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan 6 polis ve eski 3 komiser yardımcısı, operasyon neticesinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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