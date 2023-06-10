Gasbetmek istediği iş adamını başından vurdu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Suriyeli iş insanı Halit Salah akaryakıt istasyonunda başından vuruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın gasp amacıyla gerçekleştiği belirlendi.

Gasbetmek istediği iş adamını başından vurdu

DHA’nın haberine göre, olay, 7 Haziran Çarşamba günü Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 50 yaşındaki Suriyeli iş insanı Halit Salah, gezmek için Hatay'dan İstanbul'a geldi. Gaziosmanpaşa'da yolda yürürken bir kişi önünü kesti ve üstündeki paraları vermesini istedi. Salah, yaşanan itişmenin ardından gaspçıdan kaçarak bir akaryakıt istasyonuna kadar ilerledi. Peşinden gelen gaspçı, tabancasını çıkartarak ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Salah'ın başına isabet etti. Saldırgan ise motosiklete atlayarak hızlıca kaçtı.

Suriyeli iş adamı Halit Salah hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Salah'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan saldırgan U.B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. U.B.'nun ifadesinde, Suriyeli iş adamının 'yan baktığı' gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. gaziosmanpasada-gasbetmek-istedigi-is-adamini-basindan-vurdu-6505-dhaphoto1.jpggaziosmanpasada-gasbetmek-istedigi-is-adamini-basindan-vurdu-6505-dhaphoto2.jpggaziosmanpasada-gasbetmek-istedigi-is-adamini-basindan-vurdu-6505-dhaphoto3.jpggaziosmanpasada-gasbetmek-istedigi-is-adamini-basindan-vurdu-6505-dhaphoto4.jpggaziosmanpasada-gasbetmek-istedigi-is-adamini-basindan-vurdu-6505-dhaphoto5.jpg

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