Gasptan aranan kişiye markette operasyon yapıldı. Kasiyerin dibinde yakalandı

Kaynak: İHA
Gasptan aranan kişiye markette operasyon yapıldı. Kasiyerin dibinde yakalandı
Kadıköy’de gasp suçlamasıyla aranan bir şahıs, markette alışveriş yaparken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gasp suçundan aranan şahıs, polis ekipleri tarafından markette alışveriş yaptığı sırada yakalandı. Kasada para ödemek için cüzdanını çıkardığı esnada, polis ekiplerinin müdahalesiyle yere yatırıldı ve gözaltına alındı.

Geçtiğimiz aylarda Kadıköy Rıhtım’da gerçekleşen olayda, polis ekipleri, gasp suçundan aranmakta olan bir şahsı takibe aldı. Şahsın markette olduğunu belirleyen polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda, şahıs yakalandı. Çevredeki müşterilerin şaşkınlık dolu bakışlarından dolayı, vatandaşlara da durumu anlatan polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Aranan şahsın yakalanma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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