Gassal dizisiyle gündeme gelmişti. İki gün ücretsiz oldu

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı ve Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Gassal' dizisi, Yozgat Sorgun Belediyesi tarafından gündeme damga vuran bir karar alınmasının önünü açtı.

Belediye, sosyal medya hesabı üzerinden "Gassal dizisinin fenomen haline gelmesiyle birlikte, biz de gassallara özel bir jest yapmak istedik. 2 gün süreyle toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz seyahat hakkı, sadece ‘Gassal’ olan vatandaşlarımıza özel olacaktır" ifadelerine yer yerdi.

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Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre kampanya, yalnızca cenaze hizmetlerinde görev alan gassallere değil, Sorgun’daki tüm gassallere yönelik olarak uygulanmaya başlandı. Belediye, bu uygulama ile gassallerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve onların bu önemli toplum hizmetindeki emeklerine teşekkür etmeyi amaçlıyor.

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Bu kampanya, Sorgun’da yaşayan gassaller tarafından ilgiyle karşılanırken, vatandaşlar da belediyenin gösterdiği bu duyarlı yaklaşımı takdirle karşıladı. Belediye, gassalların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği bu özel uygulamanın sosyal dayanışmayı güçlendireceğine inanıyor.