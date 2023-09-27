Gattuso Avrupa devinin başına geçiyor

Editör: Hamza Özalkuş

Geçtiğimiz günlerde adı Lyon ile anılan ancak Fransız deviyle bir türlü anlaşmaya varamayan Gattuso’nun sıradaki durağı belli oldu.

Foot Mercato'nun haberine göre Gennaro Gattuso, Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı. 45 yaşındaki İtalyan teknik adamın bugün Marsilya ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Fransa Ligi’nde 6. hafta geride kalırken Marsilya elde ettiği 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi ile topladığı 9 puanla 8. sırada kendisine yer buldu.

Alınan bu kötü sonuçların ardından Marsilya’da teknik direktör Marcelino ile yollar ayrılmış, yardımcı antrenör Jacques Abardonado geçici olarak takımı başına getirilmişti.