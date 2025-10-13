İtalya, Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın İsrail ile evinde karşılaşacak.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden dolayı duyduğu mutlulu ifade etti.

Gattuso, "Bu ateşkesin yapılmasından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek." diye konuştu.