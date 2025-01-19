Gauff ve Sabalenka Avusturya Açık çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor

Amerikalı üçüncü seri başı Coco Gauff, İsviçreli rakibi Belinda Bencic’i 5-7, 6-2, 6-1'lik setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 2023 ABD Açık şampiyonu olan Gauff, turnuvada 34 derece sıcaklığın etkili olduğu günün sonunda toplamda 11 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Gauff, maçı çevirebilme gücünü ailesinden aldığını belirterek, “Birkaç yıl önce ilk seti kaybetsem, maçı kaybederdim. Ancak babamın ‘Daha dayanıklı olmalısın’ sözlerini hatırladım ve kendimi motive ettim,” dedi.

Gauff’un çeyrek finaldeki rakibi, 11 numaralı seri başı İspanyol Paula Badosa olacak. Badosa, Sırp rakibi Olga Danilovic’i 6-1, 7-6 (7-2) ile saf dışı bıraktı.

SABALENKA’NIN ÜSTÜN PERFORMANSI

Belaruslu Aryna Sabalenka, Rus genç yetenek Mirra Andreeva’yı 6-1, 6-2 ile rahat bir şekilde yenerek çeyrek finale yükseldi. 26 yaşındaki dünya bir numarası, bu galibiyetle Melbourne Park’taki galibiyet serisini 18 maça çıkardı. Sabalenka, Rod Laver Arena’da sadece 62 dakikada tamamladığı maçta etkileyici bir performans sergiledi.

Sabalenka, maç sonrası açıklamasında, “Mirra çok genç ama aynı zamanda çok olgun bir oyuncu. Bugünkü seviyemden çok memnunum,” ifadelerini kullandı. Şampiyon oyuncu, çeyrek finalde Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.

Pavlyuchenkova ise Hırvat Donna Vekic’i 7-6 (7-0), 6-0’lık skorla geçti.

TURNUVA REKORLARI VE TARİHİ HEDEFLER

Sabalenka, Avustralya Açık’ta üst üste üç şampiyonluk kazanan ilk kadın oyuncu olmayı hedefliyor. Bu başarıyı daha önce sadece dört isim başardı: Margaret Court, Evonne Goolagong, Steffi Graf ve Monica Seles.

Eğer Gauff ve Sabalenka çeyrek final maçlarını kazanırsa, iki yıldız yarı finalde karşı karşıya gelecek. Turnuvanın geri kalanında izleyicileri büyük bir heyecan bekliyor!

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