Gaye Erkan eski görevini silmedi yeni başkan ise hesabını kapattı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün akşam yaptığı açıklamada istifasını duyurdu. Öte yandan Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında ise Erkan’ın görevden alındığı açıklandı.

Erkan’ın yerine ise Merkez Bankası Başkanlığı görevine Fatih Karahan getirildi. Karahan, Merkez Bankası’nda Başkan Yardımcılığı görevini yapıyordu.

ERKAN ESKİ GÖREVİNİ SİLMEDİ

Dün akşam gündeme bomba gibi düşen gelişmelerin ardından bir ayrıntı dikkat çekti. Görevinden istifa ettiğini açıklayan Erkan’ın sosyal medya hesabındaki ‘Merkez Bankası Başkanı’ ibaresinin kaldırılmadığı görüldü.

Erkan’ın yaptığı son paylaşım ise istifa açıklaması oldu.

YENİ BAŞKAN HESABINI KAPATTI

Öte yandan Merkez Bankası Başkanlığı’na yeni atanan Fatih Karahan ise kendi kişisel hesabını kapattı. Karahan’ın kişisel hesabı aratıldığında ‘hata mesajı’ veriyor.