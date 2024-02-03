Gaye Erkan eski görevini silmedi yeni başkan ise hesabını kapattı

Damla Baylan
Gaye Erkan eski görevini silmedi yeni başkan ise hesabını kapattı
Merkez Bankası Başkanlığı’ndan istifa eden Hafize Gaye Erkan’ın sosyal medya hesabından ‘Merkez Bankası Başkanı’ ibaresini kaldırmaması dikkat çekti. Öte yandan yeni Başkan Fatih Karahan’ın ise sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün akşam yaptığı açıklamada istifasını duyurdu. Öte yandan Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında ise Erkan’ın görevden alındığı açıklandı.

Erkan’ın yerine ise Merkez Bankası Başkanlığı görevine Fatih Karahan getirildi. Karahan, Merkez Bankası’nda Başkan Yardımcılığı görevini yapıyordu.

ERKAN ESKİ GÖREVİNİ SİLMEDİ

Dün akşam gündeme bomba gibi düşen gelişmelerin ardından bir ayrıntı dikkat çekti. Görevinden istifa ettiğini açıklayan Erkan’ın sosyal medya hesabındaki ‘Merkez Bankası Başkanı’ ibaresinin kaldırılmadığı görüldü.

Erkan’ın yaptığı son paylaşım ise istifa açıklaması oldu.

ekran-goruntusu-2024-02-03-120019.png

YENİ BAŞKAN HESABINI KAPATTI

Öte yandan Merkez Bankası Başkanlığı’na yeni atanan Fatih Karahan ise kendi kişisel hesabını kapattı. Karahan’ın kişisel hesabı aratıldığında ‘hata mesajı’ veriyor.

ekran-goruntusu-2024-02-03-120136.png

İlgili Haberler
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes Gaye Erkan’ın üstünü çizdiren sözlerini açıkladı
Şekerbank’tan esnafa özel kampanya
Şekerbank’tan esnafa özel kampanya
Çaldığı minibüs arıza yapınca götürdüğü tamirhanede yakalandı
Çaldığı minibüs arıza yapınca götürdüğü tamirhanede yakalandı
Gaye Erkan görevden alınmış. İşte belgesi. İstifa etmemiş
Ali Babacan haberi duyunca böyle tepki verdi. 'Erdoğan istifa mı etti?'
Özgür Demirtaş’tan yeni Merkez Bankası Başkanı yorumu: Dilerim...
Son dakika... Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Son Haberler
Bursa'da, çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı Yerel Haberler
Bursa'da, çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı
Batman'da ahır yangını. İneklerden biri telef oldu Yerel Haberler
Batman'da ahır yangını. İneklerden biri telef oldu
Çoruh Nehri soğuktan buz tuttu Yerel Haberler
Çoruh Nehri soğuktan buz tuttu
Yanından geçen kıza iğrenç şekilde laf attı. Sakalından sarığından utan Gündem
Yanından geçen kıza iğrenç şekilde laf attı. Sakalından sarığından utan
Yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye ceza Gündem
Yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye ceza
Trabzonspor'a Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber Spor
Trabzonspor'a Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber
Beyaz çay nedir? Beyaz çayın faydaları neler? Keşfet
Beyaz çay nedir? Beyaz çayın faydaları neler?