Gayrettepe metrosunda sabotaj. Kameralara böyle yakalandı

İBB sorumluluğundaki Gayrettepe M2 metro hattında kimliği belirsiz iki kişi metronun yürüyen bandına sabotajı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gayrettepe metrosunda sabotaj. Kameralara böyle yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğundaki Gayrettepe M2 metrosunda, sabotaj anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Henüz kimliği bilinmeyen iki kişi, istasyondaki yürüyen bandın (yürüyen yol) çalışmasını sağlayan güç butonunu kapattı.

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Sosyal medya kullanıcıları bunun belediyeyi hedef alan bir hareket olduğunu iddia ederken olay daha önce bir tramvaya konulan dışkıyı hatırlattı.

TRAMVAYA DIŞKI DA BIRAKILMIŞTI

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan Boji adlı köpeğin tramvaya dışkısını yaptığı iddia edilmiş ancak dışkıyı bir yolcunun bıraktığı ortaya çıkmıştı.

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