Gayrimenkul bankası iflas etti. Müşteriler parasının küçük kısmını geri alabilecek

Almanya’da 2019’da faaliyete başlayan Obotritia Gayrimenkul Bankası, mali krizleri aşamayarak iflas etti. Bafin’in devreye girmesiyle müşterilere belirli bir limite kadar geri ödeme yapılacağı açıklandı. İflas süreci, deneyimli avukat Michael Jaffé tarafından yönetilecek.

Almanya’nın Münih kentinde 2019’da ticari gayrimenkul yatırımları üzerine kurulan Obotritia Bankası, yıllar süren mali zorlukların ardından iflas etti. Almanya’nın finansal düzenleyici kurumu Bafin, bankanın tasfiye sürecinin tamamlandığını ve resmi olarak iflas başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

Yaklaşık bin 300 müşteriye ait mevduatların büyük kısmının ödenemeyeceği anlaşılınca, Bafin tarafından “tazminat durumu” ilan edildi. Bu karar, yasal mevduat sigortasının devreye girmesiyle müşterilere 100 bin Euro'ya kadar geri ödeme yapılmasını sağlayacak. Ancak Obotritia, Alman Bankalar Birliği’ne üye olmadığı için ek güvence sistemlerinden yararlanamayacak.

İflas sürecinin başına, Almanya’da büyük ölçekli iflas davalarıyla tanınan avukat Michael Jaffé getirildi. Jaffé, daha önce Wirecard skandalında şirketin kalan varlıklarını yönetmiş ve karmaşık iflas süreçlerindeki başarısıyla biliniyor.

Obotritia’nın mali çöküşü, COVID-19 pandemisi sonrası gayrimenkul sektöründeki değer kaybıyla hızlandı. Pandemi sürecinde ticari alanlara talebin azalması, kira gelirlerinin düşmesi ve artan faiz oranları bankayı daha da zor duruma soktu.

Alman Bankalar Birliği, mevduat sahiplerinin mağduriyetini en aza indirmek için müşterilerle hızlıca iletişime geçileceğini açıkladı. Ancak Obotritia’nın sektördeki riskleri öngörememesi ve kriz yönetimindeki eksiklikleri, iflası kaçınılmaz hale getirdi.