Uzmanlar, bu basit eylemin bağırsak hareketlerini hızlandırarak hazımsızlık ve şişkinliği önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Yemeklerin ardından kısa bir yürüyüş yapmanın, özellikle ağır bir öğün sonrasında hissedilen rahatsızlık ve şişkinliği gidermede yaygın olarak kullanılan bir yöntem olduğu biliniyordu. Ancak bu halk sağlığı bilgisi, son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarla daha sağlam bir zemine oturdu.

BİLİMSEL VERİLER HAREKETİ ONAYLADI

İtalya'da, Bologna Üniversitesi'nden Gastroenterolog Prof. Dr. Lorenzo Conti ve ekibinin gerçekleştirdiği bir araştırma, yemek sonrası yürüyüşün mide boşaltım süresini ve bağırsak hareketliliğini nasıl etkilediğini inceledi.

Prof. Conti, yürüyüşün, gastrointestinal sistemdeki gazların daha hızlı ilerlemesini sağladığını vurguladı. Çalışma sonuçlarına göre, yemekten hemen sonra 15-20 dakikalık hafif tempolu bir yürüyüş yapan bireylerin, oturan veya uzanan gruba kıyasla mide boşaltım hızında artış gözlemlendi.

Prof. Conti, bu durumun, karında biriken gazın ve potansiyel şişkinliğin daha çabuk giderilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

KAN ŞEKERİ DENGESİ AÇISINDAN KRİTİK ROL

Yemek sonrası yürüyüşün faydaları sadece sindirimle sınırlı kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Harvard Tıp Okulu'ndan Metabolizma ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Eleanor Vance, bu alışkanlığın tip 2 diyabet riskini yönetmede de kritik bir rol oynadığını belirtti.

Dr. Vance, özellikle karbonhidrat ağırlıklı bir öğünün ardından yapılan kısa süreli fiziksel aktivitenin, kasların glikozu enerji olarak kullanma yeteneğini artırdığını ve böylece kan şekerindeki ani yükselişi açıkladı.

Dr. Vance, "Hafif bir yürüyüş bile, yemekten sonraki kan şekeri tepe noktasını yumuşatarak insülin hassasiyetini uzun vadede iyileştirdiğini kaydetti" şeklinde konuştu.

UZMANLARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: 15 DAKİKA YETERLİ

Uzmanlar, yürüyüşün faydalarının en üst düzeye çıkarılması için aşırıya kaçılmaması gerektiğini savundu. Her iki uzman da, yemekten sonra hemen başlanacak 15 dakikalık hafif tempolu bir yürüyüşün sindirim ve metabolik sağlık için yeterli olduğunu vurguladı.

Ağır bir egzersizin ise mideye giden kan akışını azaltarak sindirimi yavaşlatabileceği konusunda uyarıda bulundu.