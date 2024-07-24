Gaz sancısı şikayetiyle gitti gerçek bambaşka çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Gaz sancısı şikayetiyle gitti gerçek bambaşka çıktı

Konya'da yaşayan Fadim Ülger, karın ağrısını gaz sancısı olarak değerlendirerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda karın bölgesinde 20 kilogram ağırlığında bir kitle tespit edildi ve başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Çumra ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Fadim Ülger, bel çevresindeki genişlemenin son yıllarda aldığı kilolardan kaynaklandığını düşünürken, karın ağrısı şikayetleri de başladı.

Yaklaşık bir ay önce Konya Şehir Hastanesi'ne başvuran Ülger, yapılan tetkikler sonucunda yumurtalıklarında anormal şekilde büyümüş bir kitle tespit edildi.

Ameliyata alınan Ülger'in karın bölgesindeki 45 santimetre uzunluğunda ve 30 santimetre genişliğindeki 20 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı.

20 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILINCA HASTA 120 KİLODAN 100 KİLOYA DÜŞTÜ

Operasyonu gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yandal Kliniği Op. Dr. Mustafa Şahin, hastanın ciddi semptomlarla başvurduğunu ve hızlı bir şekilde operasyon yapıldığını belirtti.

Dr. Şahin, "Hastamızın günlük yaşamını önemli ölçüde kısıtlayan şiddetli semptomları vardı. Ameliyat sonucunda 120 kilogram olan hastamızın kilosu 100 kilograma düştü. Yapılan patolojik incelemeler sonucunda kitlede kötü huylu bir durum olmadığı görüldü. Hastamızın genel durumu iyi ve komplikasyon yaşamadı. Taburcu sürecine hazırlanıyoruz" dedi.

"AMELİYATTAN ÖNCE HAYATIM BİTMİŞ GİBİYDİ"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Fadim Ülger ise kilosundan dolayı kitleden haberdar olmadığını ve hastaneye başvurduğunda şiddetli ağrılar yaşadığını belirterek, "Ameliyattan önce hayatım bitmiş gibiydi. Şimdi çok mutluyum. Tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum. Ameliyat olmadan önce böyle bir şeyin varlığını tahmin bile edemezdim" şeklinde konuştu.

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