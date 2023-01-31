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Abdi İpekçi mezarı başında anılacak

1 Şubat 1979’da katledilen usta gazeteci Abdi İpekçi, 44’üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anılacak.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 18:25
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Gazeteci Abdi İpekçi mezarı başında anılacak

Abdi İpekçi mezarı başında anılacak
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Şişli Nişantaşı’ndaki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu öldürülen Abdi İpekçi’yi anma töreni, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

TGC önceki başkan vekili ve Milliyet önceki Genel Yayın Yönetmen'leri Abdi İpekçi'nin öldürülüşünün 44.yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 1 Şubat 2023 Çarsamba11.00'de anılacak.

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