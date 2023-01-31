﻿Abdi İpekçi mezarı başında anılacak

Şişli Nişantaşı’ndaki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu öldürülen Abdi İpekçi’yi anma töreni, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
TGC önceki başkan vekili ve Milliyet önceki Genel Yayın Yönetmen'leri Abdi İpekçi'nin öldürülüşünün 44.yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 1 Şubat 2023 Çarsamba11.00'de anılacak.
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