Gazeteci Ali İncegül hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci Ali İncegül'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

TGC Yönetim Kurulu Ali İncegül’ün ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı:

“Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren değerli üyemiz Ali İncegül’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

Ali İncegül’ün cenazesi 18 Ekim 2023 Çarşamba günü ikindi namazının ardından Fatih Mevlanakapı’daki Mimar Acem (Örümceksiz) Camisi’nden alınarak Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ALİ İNCEGÜL KİMDİR?

1954 yılında İstanbul’da doğdu. Şehremini Lisesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1969 yılında Tercüman Gazetesi’nde foto muhabiri olarak başladı. Akşam, Sabah, Türkiye, Birgün, Fotospor ve Fotogol’de muhabir ve sayfa editörü olarak çalıştı. İngilizce ve Almanca biliyordu. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Ali İncegül iki çocuk babasıydı.