Gazeteci Ayda Kayar hayatını kaybetti

Uzun yıllar boyunca Hürriyet gazetesinde Politika Muhabirliği ve editörlük yapan isimden acı haber geldi. Yaklaşık 3 yıldır mide kanseri tedavisi gören Ayda Kayar, hayatını kaybetti.

Gazeteci Ayda Kayar hayatını kaybetti

Hürriyet gazetesinde 26 yılı aşkın süre Politika Muhabirliği ve editörlük yapan Ayda Kayar’dan acı haber geldi. Yaklaşık 3 yıldır mide kanseri tedavisi gören Ayda Kayar Yeditepe Koşuyolu Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Eşi Eren Kayar da kendisi gibi gazeteci olan Ayda Kayar’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek

AYDA KAYAR KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi’nde Gazetecilik alanında Yüksek Lisans yapan Ayda Kayar, 1990'dan 2016 yılına kadar Hürriyet gazetesinde Politika Muhabirliği ve editörlük yaptı. Deneyimli gazeteci yaklaşık 3 yıldır mide kanseri tedavisi görüyordu.

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