Gazeteci Erol Hüryurt vefat etti

Kars basınının önemli isimlerinden, Hüryurt Gazetesi sahibi Erol Hüryurt, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu ve 75 yaşında hayatını kaybetti.

1955 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Hüryurt Gazetesi'nin sahibi Erol Hüryurt'un vefatı, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Renkli kişiliği, kendine has üslubu, cesareti, bilgisi, tecrübesi, yetiştirdiği gazeteciler ve Kars'ın önemli meseleleri hakkında savunduğu fikirleriyle tanınan Hüryurt, yerel basında önemli bir iz bıraktı.

Erol Hüryurt'un cenazesi, bugün Işıklı Cami'de kılınacak öğlen namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.