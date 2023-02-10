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Depremde ölmek kader değildir. Gazeteci Fatih Ergin yazdı

Gazeteci yazar Fatih Ergin, depremlerin kadere bağlanmasını dikkat çeken paylaşımla eleştirdi. Ergin’in, paylaşımı, “Depremde ölmek kader değildir” dedirtti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 12:41
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Gazeteci Fatih Ergin: Depremde ölmek kader değildir

Depremde ölmek kader değildir. Gazeteci Fatih Ergin yazdı
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli  ve 10 vilayetimizi yıkan depremlerin şoku yaşamaya devam ederken, depreme hazırlık ve kadar tartışmaları da sürüyor.
Deprem bölgesini ziyaret eden Erdoğan’ın makam aracına binmeden önce bir depremzedeye “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” demesi dikkat çekerken, gazeteci-yazar Fatih Ergin’den de konu ile ilgili çarpıcı bir paylaşım geldi.

Ergin’in sosyal medyada yaptığı paylaşımı şu şekilde;

Deprem öldürmez. Binayı ahlaksızca zayıf inşa eden müteahhit, ona onay veren inşaat mühendisi, ruhsat veren belediye, denetlenmeyen bürokrat ve imar affı çıkaran siyasetçi öldürür... Enkaz altında can verenlerin "kader planı" böyle oluşuyor!

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Tahsin
10.02.2023 12:50
Birinci hatadır ikinci yanılgı olabilir üçüncü de aynı şeyi tekrar aptal oğlu aptaldır 1999 depremi izmir depremi Elazığ depremi van depremi yetmedimi istifa edin  
 
Millet enkaz altında bu kader değil
10.02.2023 12:49
Kara günler için halkın128 milyar doları nereye gitti bu günler için lazım olan para  
 
ddyy
10.02.2023 12:45
Tam 12 den tespit ama bir eksik kalmış. Takım tutar gibi parti tutan, taassuba esir olmuş biatçı anlayış öldürür. En önemlisi de budur.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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