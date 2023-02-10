Depremde ölmek kader değildir. Gazeteci Fatih Ergin yazdı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli ve 10 vilayetimizi yıkan depremlerin şoku yaşamaya devam ederken, depreme hazırlık ve kadar tartışmaları da sürüyor.

Deprem bölgesini ziyaret eden Erdoğan’ın makam aracına binmeden önce bir depremzedeye “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” demesi dikkat çekerken, gazeteci-yazar Fatih Ergin’den de konu ile ilgili çarpıcı bir paylaşım geldi.

Ergin’in sosyal medyada yaptığı paylaşımı şu şekilde;

Deprem öldürmez. Binayı ahlaksızca zayıf inşa eden müteahhit, ona onay veren inşaat mühendisi, ruhsat veren belediye, denetlenmeyen bürokrat ve imar affı çıkaran siyasetçi öldürür... Enkaz altında can verenlerin "kader planı" böyle oluşuyor!