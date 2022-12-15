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  • Fatih Portakal İmamoğlu'nun hangi koltuğa oturacağını açıkladı.Herkesi ters köşe yaptıracak açıklama

Fatih Portakal İmamoğlu'nun hangi koltuğa oturacağını açıkladı.Herkesi ters köşe yaptıracak açıklama

Gazeteci Fatih Portakal, herkesin 'artık cumhurbaşkanı adayı olabilir' yorumunda bulunduğu İmamoğlu için ters köşe yapacak açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:02
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Gazeteci Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili flaş açıklama. Hangi koltuğa oturacağını açıkladı

Fatih Portakal İmamoğlu'nun hangi koltuğa oturacağını açıkladı.Herkesi ters köşe yaptıracak açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.

Karara parti başkanları başta olmak üzere birçok isim tepki gösterdi. Öte yandan söz konusu karar 'adaylık' tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Yaşanan durumun İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık şansını daha da artırdığı konuşulurken, "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belli oldu" görüşünü savunanların sayısı hızla arttı.

FATİH PORTAKAL’DAN TERS KÖŞE YAPTIRACAK AÇIKLAMA

Gazeteci Fatih Portakal, İmamoğlu'nun genç yaşına ve muhalefetin anayasa tasarısına koyduğu "Cumhurbaşkanı 7 yıl görev yapar ve görevi sona eren bir cumhurbaşkanı, seçimle gelinen siyasi bir görev üstlenemez" maddesine dikkat çekti.

"O KOLTUK BUNDAN SONRA EKREM İMAMOĞLU'NDADIR"

İmamoğlu'nun bu sebeple aday olmayacağını savunan Portakal, gündem yaratacak yeni bir iddiayı ortaya attı.

Portakal, "İmamoğlu'nun önü çok çok açıldı, cumhurbaşkanı adayı olmasa bile CHP'deki Genel Başkanlık koltuğu bundan sonra Ekrem İmamoğlu'ndadır. Bu artık net bir şekilde ortada." diye konuştu.

GÖZLER SARAÇHANE’DE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün için altı siyasi parti genel başkanının saat 16.00’da Saraçhane’de olacağını duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum.”

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Oğuzhan
15.12.2022 16:16
Sayın Kılıçdaroğlu Cb adayı olurda Cb oldumu CHP kongoreye gidecek işte o zaman chp başkan adayı İmamoğlu seçilecek güzel tepit etmiş portakal.  
 
Çiğdem
15.12.2022 15:46
Altılı masanın, masası devrildi.Olan yine milletimize oldu.Sizin biz seçiyoruz zannettiklerinizin size nasıl seçtirildiğinin tiyatrosunu izliyoruz.Allah dilerim bu oyunlarını bozar.  
 
Çiğdem
15.12.2022 15:40
Ne Kılıçdaroğlu ne de Ekrem İmamoğlu' nun bu halk da karşılığı yoktur birbirinizi kandırmayın.Kılıçdaroğlu' na resmen darbe yapılarak ipi çekilmiştir.Siyasette kartlar yeniden karılıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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