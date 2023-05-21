Gazeteci Fatih Savuk "Bachi Bazi adım adım Türkiye'ye geliyor" diyerek korkunç istatistiği paylaştı

AKP iktidarının izlediği yabancı politikası sonucu elini kolunu sallayarak Türkiye''ye giren yabancı uyrukluların neden olduğu krizler gündemden düşmüyor. Yapılan bir araştırmada, dünyanın en gelişmiş arama motoru olan Google’da ‘Turkish girl’ yani ‘Türk kızı’ aramasının en çok Afganistan ve Pakistan’da yapıldığı ortaya çıktı.

Yine "Turkish boy", "Turkish child" gibi çocuk istismarına konu olacak terimler açık ara en çok Pakistan'da aratıldı.

“BACHİ BAZİ ADIM ADIM TÜRKİYE'YE GELİYOR. BUNA DUR DE”

Söz konusu araştırmayı yapan gazeteci Fatih Savuk, elde ettiği verileri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Google trendde 'Turkish girl' en çok Afganistan ve Pakistan'da aratılıyor. Daha ilginci ise 'Turkish boy', 'Turkish child' gibi çocuk istismarına konu olacak terimler ise açık ara en çok Pakistan'da aratılıyor. 'Bachi bazi' adım adım Türkiye'ye geliyor. Buna dur de!”

BACHİ BAZİ NEDİR

Bacha Bazi sapkın bir Afgan geleneğidir. Küçük yaştaki erkek çocuklarına kadın kıyafetleri giydirilerek dans ettirilmesi gibi bir pedofili içerir. Bu gelenek başta Afganistan olmak üzere tüm dünyanın en büyük iğrençliklerinden biridir. Bu sapkın Afgan eğlencesi için genelde fakir ailelerin erkek çocukları tercih edilir. Geç saatlerde yapılan bu eğlencelerde çocuklar, partilerde milleti eğlendiriyor. Hatta bir çok kişiyle cinsel ilişkiye zorlanıyor.

Yüzyıllardır İslami esaslarını benimsemiş olan Afgan halkına göre zina çok büyük bir suçtur. Ancak, Afgan erkekleri homoseksüelliği zina olarak kabul etmeyip yaptıkları iğrençliklere kılıf uydurmuşlardır.

“TÜRK KIZLARI VE ÇOCUKLARI SAPIKLAR İÇİN OYUNCAK OLUYOR”

Savuk’un paylaşımını alıntılayan Zafer Partisi lideri ise Ümit Özdağ ise “Türkiye dünyanın lunaparkı olunca Türk kızları ve çocukları sapıklar için oyuncak oluyor.” dedi.