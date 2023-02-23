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Gazeteci Ferdi Akıllı mezarı başında anıldı

Zonguldak’ta geçtiğimiz yıl vefat eden gazeteci Ferdi Akıllı sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:09
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Gazeteci Ferdi Akıllı mezarı başında anıldı

Gazeteci Ferdi Akıllı mezarı başında anıldı
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İHA
Anma programına, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, Karaelmas Gazeteciler Derneği(KGD)Başkanı Mustafa Emen, gazeteciler ve ailesi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti(ZGC)Başkanı Derya Akbıyık, “Zonguldak Merkezde görev yapan arkadaşlarımızla birlikte Ferdi Akıllı kardeşimizin mezarı başında anma töreni düzenledik. Ferdi Akıllı kardeşimiz gazeteciliğine örnek olan biriydi. Bugün 2 yıl oldu. Mezarı başında hatırladık. Sağlığında birlikteydik, vefatında da birlikteyiz. Ailesine de sabırlar diliyorum” dedi.


Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Mustafa Emen, “Tekrar başınız sağolsun. Kardeşimiz ikinci yalında ailesi ve arkadaşlarımızla birlikte olduk. Bu sene de Derya Başkan ve arkadaşlarımızla birlikte kardeşimizi andık. Ölüm bak bundan kaçış yok. Mekanın cennet olsun. Ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum” dedi.

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