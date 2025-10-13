Darp edilmiş ve cüzdanı alınmış bir şekilde yol kenarına atılan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu.

Doktorlar, Tosun'un beyin ölümünün gerçekleştiğini ailesine bildirildi.

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Gazeteci ve Belgeselci Tosun'un ailesinin ve yaşam savunucuları ile gazetecilerin çabası sonucu, Esenyurt'ta saldırıya uğradığı ve yoğun bakımda olduğu öğrenilmişti. Esenyurt ilçesinde darp edilmiş ve cüzdanı alınmış şekilde yol kenarına atılan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu.

Tosun'un Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına giderken darp edildiği, başından yara almış şekilde yol kenarına atıldığı belirtilmişti .

SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Hakan Bozyurt, Tosun'a gerçekleştirilen saldırının failleri olarak değerlendirilen iki kişinin tutuklandığını 'şifahen' öğrendiklerini açıklamıştı.