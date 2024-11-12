Gazeteci Hande Fırat, Optimar'ın araştırmasını açıkladı! Sonuçlar 3 lideri de şaşırttı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 1 Ekim’de açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle tokalaştı; bu hareket, olası bir "yeni çözüm süreci" iddialarını gündeme getirdi. Bahçeli daha sonra İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırarak ‘umut hakkı’ndan yararlanması gerektiğini belirtti.

İktidara yakın Optimar Araştırma, Bahçeli’nin bu hareketini kamuoyuna sordu. “Bahçeli’nin DEM’lilerle tokalaşmasını nasıl buldunuz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyleydi:

Yüzde 25.8: Siyaset gereği

Yüzde 18.9: Şoke edici

Yüzde 16.4: Üzücü

Yüzde 15.9: Yapıcı

Yüzde 13.2: Samimi

Yüzde 9.8: Vatan sevgisinin gereği

KAYYUM KARARINA DESTEK

Hürriyet yazarı Hande Fırat’ın aktardığı ankette, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyım atanması sorusuna katılımcıların yüzde 27.5’i “Kesinlikle doğru bir karar” dedi. “Yanlış” diyenlerin oranı yüzde 20.8 olurken, “Doğru ama süreç titizlikle yürütülmeli” diyenler yüzde 14.9 olarak kaydedildi.

AKP ANKETLERDE YENİDEN BİRİNCİ PARTİ

"Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?" sorusunda kararsızlar dağıtıldığında sonuçlar şu şekildeydi:

AKP: Yüzde 32.6

CHP: Yüzde 31.9

MHP: Yüzde 8.4

DEM Parti: Yüzde 8.2

İYİ Parti: Yüzde 6.3