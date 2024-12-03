Gazeteci Hande Fırat sınırdaki 'Meksika Açmazı'nı açıkladı: MİT sahaya indi

Suriye'de 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen silahlı muhalif gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ın kontrolünü de tamamen ele geçirdi.

HAMA'DA KONTROL SAĞLANAN BÖLGELER

Muhalifler, rejim kontrolündeki Hama'da önemli bir ilerleme kaydederek Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimlerini, ayrıca Gab Ovası'ndaki Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini ele geçirdi. Bu ilerleyiş sürerken bölgede dikkat çekici bir başka gelişme yaşandı.

MİT'TEN SURİYE İÇİN STRATEJİK PLAN

Türkiye, Esad rejimine yapılan diyalog çağrılarının yanıtsız kalması ve muhaliflerle bir uzlaşmaya varılamaması nedeniyle harekete geçti. İdlib'deki artan sivil kayıplar ve Ukrayna ile İsrail'deki savaş dinamiklerinin Suriye üzerindeki etkisi göz önüne alınarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölgeye yönelik üç aylık kapsamlı bir plan hazırladı ve tüm kaynaklarıyla sahaya indi.

"MİT HER TÜRLÜ HAZIRLIĞINI YAPTI"

Hürriyet Yazarı Hande Fırat, Suriye'de yaşananlar için içinden çıkılmaz, yüksek gerilimli durumları belirten "Meksika Çıkmazı" tanımını yaparak, "Milli İstihbarat Teşkilatı İbrahim Kalın başkanlığında üç aydır daha da yakından izlediği sahaya göre hem diplomatik hem de istihbarat çalışmaları ile her türlü hazırlığını yaptı. HTŞ'nin harekete geçmesinin ardından ve Suriye sahasındaki tüm aktörlerin de pozisyon alacağı öngörüsünden hareketle istihbarat teşkilatı da tam saha alana indi” ifadelerini kullandı.

"MİT TAM KADRO SAHADA"

Rusya ile beş yıl önce yapılan Soçi mutabakatını hatırlatan Fırat,“Soçi mutabakatına göre Fırat’ın doğusundan terör örgütü unsurları temizlenecekti. Ancak Rusya bu sözü tutmadı” dedi.

HTŞ ve muhaliflerin İdlib'te ilerleyişi sonrası Ankara’nın Tel Rıfat için harekete geçtiğini yazan Fırat, “MİT operasyon ekipleri ile tam kadro sahaya indi. Temel hedef Tel Rıfat'ın terör örgütünden tamamen temizlenmesi. Bunun için SMO'yu sahada yönlendirip, destek veriyor" diye yazdı.