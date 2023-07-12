Gazeteci Kasadar'ın oğlunu eski çalışan katletmiş. Milli Gazete'de cinayet şoku

(İHA) Oğlundan haber alamayan Mustafa Kasadar, fidyeciler tarafından kaçırıldığını düşünerek polis ekiplerine şikayette bulundu.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında cinayet zanlısının Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki ikamet adresini tespit etti. İkamette yapılan kontrollerde parçalara ayrılıp derin dondurucuya konulmuş erkek cesedi bulundu.

Bulunan erkek cesedinin Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu, Muhammed Nuh Kasadar’a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, genç Muhammed'in fidyeciler tarafından kaçırıldığını ve öldürüldüğü söyledi.

KATİL ZANLISI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kurdaş yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kasadar Hocamızın oğlu Muhammed Nuh, elim bir cinayet sonucu Hakka kavuştu. Pazartesi 15.00'te kaçırılan Muhammed Nuh 19 yaşındaydı. Bugün 05.30'da fidye sürecinde yakalanan katil cinayeti itiraf etti. Bu büyük imtihanda Allah cc, Kasadar ailesine sabırlar versin. " ifadelerini kullandı.

CİNAYET ZANLISI GAZETENİN ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, gazetede daha önce çalışan ve 3 yıl önce işten çıkarılan Hakan Ö. isimli cinayet zanlısının birkaç gün önce Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar ile buluştuğu belirlendi.

İkilinin buluştuktan sonra, zanlının Bayrampaşa’da bulunan evine gittiği tespit edildi. Cinayet zanlısı Hakan Ö.’nün Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, “Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum” dediği öğrenildi.

NELER YAŞANDI

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı.

Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için ard arda baskınlar yapıldı.

Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin gazetenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi.

Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.